В Якутии началась продажа субсидированных билетов для жителей арктических районов

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии" в среду начали продажу субсидированных билетов для жителей арктических районов Якутии по новому механизму поддержки. Об этом сообщили авиаперевозчики.

С 1 января 2022 года жители всех арктических районов Якутии независимо от возраста получают возможность летать до Якутска и обратно по субсидированным билетам. Как сообщило ранее региональное правительство, из республиканского бюджета будет возмещаться до 60% от стоимости билетов.

"Важнейшая цель - это доступное авиасообщение, альтернативы которому нет для жителей многих районов Якутии. Мы задействуем все возможные механизмы, чтобы авиабилеты становились доступнее. Теперь жители 13 арктических улусов (районов - прим. ТАСС) независимо от возраста получат возможность летать до Якутска и обратно по субсидированным билетам", - привели в пресс-службе правительства слова главы региона Айсена Николаева.

Согласно данным сайта авиакомпании "Якутия", представлены маршруты в Верхоянский, Усть-Янский, Оленекский, Среднеколымский, Булунский и Аллаиховский районы. Авиакомпания "Полярные авиалинии" выполняет регулярные рейсы в следующие населенные пункты в Арктике: Батагай, Белая Гора, Жиганск, Зырянка, Мома, Саккырыр, Саскылах, Среднеколымск, Тикси, Усть-Куйга.

Период полетов - с января по март, билеты доступны в авиакассах.

В арктическую зону входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.