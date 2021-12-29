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В северных городах Красноярского края ученикам разрешили не ходить в школы из-за метели

Рекомендации властей распространились на Норильск и Дудинку

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Учащимся школ Норильска в среду разрешено не ходить на учебу из-за сильной метели, говорится в сообщении мэрии города. В соседней Дудинке ученикам с первого по девятый класс также разрешили остаться дома.

Во вторник вечером в Норильске было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозу синоптиков, ожидается метель с порывами ветра до 25 м/с.

"По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены <...> c первого по 11-й классы", - говорится в сообщении.

По сообщению ЕДДС Таймырского муниципального района, в связи с непогодой учащиеся первой смены школ Дудинки с первого по девятый класс также могут не посещать уроки.

Согласно шкале Бофорта, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. 

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