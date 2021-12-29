Спасенный после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин встретился со спасателями

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России приготовили тематический сюрприз - знакомство с подразделениями ведомства - спасенному три года назад после обрушения жилого дома в Магнитогорске Ване Фокину и его родным. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Началось знакомство мальчика с ведомством со встречи в пожарной части №60 города Истра со своим спасителем Петром Гриценко, заместителем директора департамента спасательных формирований. "Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка, - это настоящее чудо. И такие чудеса воплощают в жизнь пожарные и спасатели МЧС России каждый день, неся боевую службу", - сказал Гриценко.

Он вместе с руководителями пожарного гарнизона Истры провел экскурсию в музее пожарной охраны и познакомил с пожарно-спасательной техникой семью Фокиных. Мальчика заинтересовали пожарные автоцистерна и автолестница. Также ребенку показали мультфильм на тему соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

После Ваня с семьей приехал в центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", где спасатели подготовили для него интерактивную выставку аварийно-спасательной техники, робототехнических средств, стоящих на оснащении центра, а также провели экскурсию. Затем гостям показали театрализованное представление по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль", где роли персонажей играли дети сотрудников центра "Лидер".

Также семья Фокиных побывала на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, где им рассказали о работе чрезвычайного ведомства в сфере предупреждения сезонных рисков и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Завершилась встреча новогодней елкой с Дедом Морозом. Петр Гриценко вручил памятные подарки Ване и его семье и пожелал всего самого лучшего в Новом году.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. 1 января Петр Гриценко при разборе завалов спустя более суток при 25-градусном морозе под обломками нашел живым 10-месячного ребенка. С тех пор Ваня стал "крестным" ребенком спасателей, которые заботятся о нем.