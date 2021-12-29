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На острове Попова в Приморье установили теплый модуль для пассажиров морского транспорта

Это станет временным пунктом обогрева, возведение постоянного начнется весной 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Теплый модуль установили на пирсе острова Попова во Владивостоке, здесь пассажиры могут согреться в ожидании парома, сообщил в среду губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.

Оборудовать теплый модуль на пирсе было поручено после того, как паром, который шел из Владивостока на остров, потерял ход из-за переохлажденного топлива.

"Теплый модуль для пассажиров установлен на пирсе острова Попова. Мэрия и транспортная компания справились с задачей за ночь. Напомню, это временный пункт обогрева для пассажиров, ожидающих парома. Постоянный морской вокзал начнут возводить весной", - сообщил Кожемяко.

В понедельник после ежегодного ремонта паром "Босфор Восточный" вышел в рейс на остров Попова, однако при подходе к острову потерял ход. На помощь ему выдвинулось спасательное судно "Капитан Балашов", но команда парома запустила двигатель и пришвартовала судно. Глава города Константин Шестаков поручил провести расследование того, по какой причине паром "Босфор Восточный" был заправлен переохлажденным топливом, из-за которого произошла остановка. Капитана судна проверят на состояние алкогольного опьянения.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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