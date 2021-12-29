В Якутии представили трехтомник истории региона с древнейших времен до начала XXI века

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Трехтомник "История Якутии" презентовали в регионе, работа над проектом заняла восемь лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В республике в преддверии 2022 года презентовали трехтомник истории Якутии с древнейших времен до начала XXI века. Научный труд издан за счет средств федерального и регионального бюджетов. По решению главы Якутии Айсена Николаева, первыми издание получат школы и районные библиотеки", - говорится в сообщении.

Научный труд дает "панорамную картину об историческом прошлом и современной жизни, о генезисе и развитии материальной и духовной культуры Якутии", добавили в правительстве.

Авторы - коллектив ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска. Научный руководитель коллектива - доктор исторических наук, профессор Анатолий Алексеев.

Трехтомник вышел в бумажном и цифровом форматах в издательстве "Наука" в Новосибирске. В первом томе изложена древнейшая история края, начиная от каменного века до позднего средневековья. Второй том охватывает исторический период с XVII в. по конец XIX в., третий том - XX в. - начало XXI в. Все тома содержат иллюстрации, карты, архивные фотографии и материалы, многие из которых ранее не публиковались.

"До этого единственным сводным трудом, дающим комплексное представление об истории Якутии, оставалось трехтомное исследование, изданное в 1955 (том 1), 1957 (том 2) и 1963 (том 3) годах под редакцией доктора исторических наук, известного археолога, историка и этнолога Алексея Окладникова", - добавили в пресс-службе.