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Пандемия COVID-19

Эксперт: "омикрон" повышает вероятность заражения в транспорте и ТЦ

Это связано с более высокой контагиозностью штамма, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" повышает вероятность заражения в транспорте, торговых центрах и других закрытых общественных пространствах из-за высокой заразности. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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"В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон", вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, например, в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе, на предновогодних корпоративах, возрастает", - сказала она.

По ее словам, наиболее высок риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле.

"Использование социальной дистанции и защитной маски, по-прежнему, снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим", - добавила Руженцова.

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