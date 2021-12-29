На ВДНХ в новогодние каникулы пройдет спецпрограмма для гостей всех возрастов

МОСКВА, 29 декабря./ТАСС/. Специальная тематическая программа с 1 по 9 января пройдет на ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"В новогодние каникулы главная выставка страны приглашает детей и взрослых провести время интересно и с пользой. С 1 по 9 января 2022 года гостей ждут спортивные активности на свежем воздухе, экскурсии и мастер-классы, шоу и спектакли. Полная программа мероприятий публикуется на сайте ВДНХ", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, 1 января 2022 года каток на Главной аллее ВДНХ можно будет посетить с 15:00. Уже сейчас доступны билеты на все сеансы до 12 января. Тюбинговая горка "Сияние" перед павильоном №57 1 января откроется в 15:00. Время работы до конца праздников с 10:00 до 23:00. Также между павильоном №64 и фудкортом 1 января с 12:00 до 22:00 и со 2 по 9 января с 10:00 до 22:00 будет доступна трасса для катания на квадроциклах, снегокатах и фэтбайках.

"На ВДНХ продолжаются тематические экскурсии "Новогодние традиции Выставки". Принять в них участие на каникулах можно будет со 2 января ежедневно в 10:30. Со 2 по 9 января гостей ВДНХ приглашают на экскурсии "Сказки и другой фольклор. Новый год в Центре "Слово". Участники узнают о зимних праздничных обрядах на Руси. Начало в 12:00 и 18:00, билеты на сайте", - уточнил собеседник агентства.

Со 2 по 9 января в 11:00, 14:00 и 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" состоятся экскурсии "Новый год и Рождество в космосе", посвященные традициям зимних праздников на космических станциях. Для юных гостей центра проведут праздничные квесты "Агент Космо ведет новогоднее расследование". Начало в 12:00 и 15:00. Каждого ребенка может сопровождать один взрослый.

"В Музее кукол со 2 по 9 января состоятся экскурсии "Праздничные традиции на Руси". Начало в 13:00 и 16:00. Участники узнают, как из домашних праздников императорских семейств возникли современные русские новогодние традиции и откуда произошли дружинные пиры с круговыми чашами", - рассказали в пресс-службе.