РПЦ: верующие стали с большим пониманием относиться к санитарным мерам в храмах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Различные вызовы, связанные с пандемией, не должны вносить смуту и разделение в церковное единство. Сейчас верующие уже с большим пониманием, чем в начале эпидемии, относятся к профилактическим мерам в храмах, заявил в интервью ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Отвечая на вопрос, как верующие относятся к введенным ограничениям в период пандемии, Легойда отметил, что любые ограничения люди воспринимают с настороженностью - это естественное свойство человеческой природы.

"В церквях люди относятся сейчас к профилактическим мерам с большим пониманием, чем в начале эпидемии. Куда более разделяющими сейчас являются вопросы вакцинации и методов электронного контроля за ограничениями. И острота этих вопросов одинакова и для церковных, и для нецерковных людей. Мы призываем верующих оставлять эту полемику за церковной оградой", - сказал Легойда.

По его словам, в храм, доступ в который был и будет свободным, "приходят не для того, чтобы поспорить о кодах и вакцинах", но "есть куда более важные вещи".

Глава синодального отдела привел слова патриарха Кирилла на ежегодном епархиальном собрании Москвы о том, что "неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода, как о будто бы "печати антихриста". "Это, впрочем, не означает, что угрозы человеческой свободе, которую несет в себе цифровой контроль, безразличны Церкви. Но какими бы они актуальными ни были - они не должны вносить смуту и разделение в церковное единство", - добавил Легойда.