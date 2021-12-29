В РПЦ отметили крайне редкое применение статьи об оскорблении верующих

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовная статья об оскорблении чувств верующих на практике применяется крайне редко, и Русская православная церковь в подобных случаях всегда выступает за примирение. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Статья 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), <…> которая звучит в быту чаще как "оскорбления чувств верующих", одна из наименее востребованных статьей Уголовного кодекса. Она применяется крайне редко, но каждый случай очень живо обсуждается в медиаполе. Может быть, потому, что с советского времени многие привыкли, что наказывают верующих, а не тех, кто над ними издевается", - сказал Легойда.

Он отметил, что "Церковь всегда выступает за примирение, даже если уголовное дело законно возбуждено".

"Так было в относительно недавнем случае с Алиной Власкиной, которая решила публично поглумиться над православной иконой. После возбуждения уголовного дела по вышеназванной статье и беседы девушка принесла извинения, и мы в ее словах фальши не почувствовали. Наш отдел официально выступил с ходатайством об освобождении от наказания, и дело было закрыто", - сообщил Легойда.

Отвечая на вопрос, как складываются взаимоотношения РПЦ с деятелями искусства, собеседник агентства заметил, что "в отношениях Церкви и людей творчества нет какого-то неразрешимого противоречия", и "если и бывает какое-то непонимание, то это, скорее, исключение, чем правило".