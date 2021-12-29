Сервис Russpass составил подборку "инстаграмных" мест Москвы для новогодних фотографий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подборку с "инстаграмными" местами Москвы для новогодних фотографий составили на туристическом сервисе Russpass. Всего в нее вошли 12 локаций, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Для всех, кто решил провести праздничные дни в Москве, цифровой туристический сервис Russpass расскажет, где можно сделать новогодние кадры Москвы в новогодние праздники. В подборку вошли 12 "инстаграмных" локаций новогодней столицы", - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь стоит отправиться на Тверской бульвар, где установленные тоннели, украшенные гирляндами.

"Также ажурные арки-"кокошники" есть на Театральной площади. А на Патриарших прудах, например, красиво украшены гирляндами кафе и рестораны. Особенно много их в здании из красного кирпича по адресу: улица Малая Бронная, 28. А на Патриаршем пруду действует каток - фотографии на коньках на фоне иллюминации тоже могут получиться эффектными", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что еще больше вариантов для фотосессии можно найти в парке "Зарядье". На Парящем мосту могут получиться кадры с красивой панорамой города. Помимо этого, отправляясь гулять в Парк Горького или на ВДНХ, тоже стоит держать фотокамеру наготове. Так, на Главной выставке страны перед павильоном №1 "Центральный" можно сделать селфи около инсталляции "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами.

"Для тех, кто хочет почувствовать себя словно в фотостудии, подойдет двор Музея Москвы. На уютной террасе довольно тихо, а фонари и пустые столики под раскидистыми деревьями могут вдохновить на креативные идеи. Больше вариантов для проведения фотосессии описано в онлайн-журнале Russpass Mag", - рассказал собеседник агентства.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно более 3,5 тыс. туристических предложений по регионам России. Бесплатное приложение Russpass доступно для платформ iOS и Android.