Мастер-планы реновации будут использовать для Якутска и Нерюнгри

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Разработка мастер-планов по программе реновации городов Дальнего Востока началась в Якутске и Нерюнгри. Как сообщил ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, инструмент мастер-планирования будут использовать и для малых городов.

"В настоящее время ведется разработка мастер-плана двух городов: Якутска и Нерюнгри - эта работа ведется в соответствии с поручением президента, данном по итогам прошедшего Восточного экономического форума. <…> Мы ставим перед собой задачу - кроме крупных городов, инструмент мастер-планирования должен быть использован для малых городов и крупных районных центров республики", - сказал он.

Глава республики отметил, что мастер-план Якутска определит основные векторы его развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе, будет способствовать социально-экономическому росту региона с учетом рекомендаций по улучшению городской среды, повышению социальной интеграции и стимулированию экономики замкнутого цикла. Николаев напомнил, что Якутия стала первым субъектом в России, которая разработала проекты мастер-планирования в опережение масштабной программы обновления городов ДФО. Уже с 2020 года запустили разработку мастер-планов и дизайн-кодов поселений, и мастер-планы есть в арктических поселениях - в Тикси, Чокурдахе, Оленьке.

"Добавлю, что в наступающем году на Дальнем Востоке при поддержке Минвостокразвития и полпреда президента Юрия Петровича Трутнева будет реализован проект "1000 дворов": в Якутии будет благоустроен 121 двор. Красивые и удобные дворы будут радовать людей - жители выберут самые достойные проекты", - сказал Николаев.

Просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину на минувшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Изначально речь шла о 22 городах.

Позже Минвостокразвития предложило включить в программу центры экономического роста - Большой Камень, Корсаков и Советскую Гавань. Трутнев ранее заявил о необходимости для губернаторов взять работу под личный контроль.