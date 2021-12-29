ФРГ намерена направить 75 млн доз вакцины от COVID-19 бедным странам в 2022 году

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии планирует предоставить не менее 75 млн доз вакцины против коронавируса бедным странам в 2022 году, причем не во вред кампании по иммунизации собственного населения. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в опубликованном в среду интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland .

Она пояснила, что ранее поставленная цель по предоставлению Германией 100 млн доз вакцины против коронавируса бедным странам в 2021 году была выполнена. "Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. В следующем году мы планируем дополнительно передать не менее 75 млн доз", - отметила Шульце.

При этом она заверила, что эта инициатива будет реализована не в ущерб кампании по вакцинации жителей Германии. "Мы согласны с тем, что добьемся и того, и другого: обеспечения [препаратами] собственного населения и [жителей] более бедных государств", - подчеркнула министр. "Никто в этой стране [Германии] не должен беспокоиться о том, что не получит необходимую вакцину, поскольку мы поддерживаем другие страны", - резюмировала Шульце. Вместе с тем она заметила, что важно не только предоставлять препараты международному механизму COVAX, но и оказывать помощь с логистикой.

В начале сентября на встрече министров здравоохранения стран Группы двадцати, прошедшей в Риме, занимавший на тот момент пост министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия предоставит 100 млн доз вакцины против коронавируса бедным странам в 2021 году. Тем самым страна внесет свой вклад в глобальную борьбу с пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 281,5 млн человек, более 5,4 млн умерли.