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На Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав

Главным новшеством стали отметки в водительских удостоверениях в виде кода "78" - в графе 12 документа указывается отметка о сдаче экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинцы начнут получать водительские удостоверения, в которых будет указано, автомобилями с какой коробкой передач они могут управлять. Со среды в стране вступают в силу новые правила выдачи прав и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

"Главным новшеством стали отметки в водительских удостоверениях в виде кода "78" - в графе 12 документа указывается отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой", - говорится в пояснении на сайте главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

На Украине с 28 сентября начали действовать новые правила получения и оформления водительских удостоверений. С осени автошколы перешли на онлайн-формат обучения по теории вождения, а для категории "В" сокращено время теоретической подготовки со 100 до 63 часов, время практической подготовки осталось неизмененным - 40 часов.

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