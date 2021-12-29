"Р-Фарм" поставит в российские регионы импортный препарат для терапии COVID-19

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" поставит в российские регионы новый препарат для терапии коронавирусной инфекции, разработанный международной фармацевтической компанией MSD совместно с Ridgeback Biotherapeutics. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Р-Фарм" со ссылкой на генерального директора Василия Игнатьева.

"Мы рады, что российские врачи пополнят свой арсенал еще одним эффективным средством для терапии COVID-19, которое одобрено уже несколькими зарубежными регуляторами, включая британский MHRA и американский FDA. "Р-Фарм" обеспечит скорейшую поставку препарата в российские регионы", - сказал Игнатьев.

Ранее компания ввезла в страну партию этого препарата в соответствии с разрешением Минздрава РФ. Препарат вошел в обновленную версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Минздрава от 27 декабря 2021 года, отметили в компании.

Третья фаза исследования препарата с участием 1433 пациентов показала, что он позволяет снизить на 30% риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции при приеме в течение пяти дней после появления первых симптомов COVID-19, добавили в "Р-Фарм".