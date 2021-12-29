В Индии предписали авиакомпаниям использовать национальную музыку

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр гражданской авиации Индии Джиотирадитья Синдхия отдал распоряжение о трансляции национальной музыки в аэропортах страны, а также на внутренних и международных рейсах индийских авиакомпаний. Об этом в среду сообщает газета The Indian Express.

Глава ведомства принял решение об этом после требования Индийского совета по культурным связям (ICCR) обязать авиакомпании транслировать во время полетов национальные музыкальные композиции.

"ICCR присоединяется к братству музыкантов, певцов и артистов, связанных с традиционной музыкой Индии, и требует, чтобы исполнение индийской классической или легкой вокальной и инструментальной музыки в самолетах, а также в различных аэропортах в Индии стало обязательным", - говорилось в направленном министерству меморандуме совета по культурным связям.

Глава ICCR Винай Сахаштрабуддхе заявил, что музыка, которую большинство авиакомпаний по всему миру предлагают своим пассажирам, отражает культуру страны, к которой они принадлежат. "Вероятно, мы встретим джаз в американской авиакомпании или Моцарта в австрийской авиакомпании и арабскую музыку в авиакомпании из страны Ближнего Востока. Однако крайне прискорбно и даже парадоксально, что большинство авиалиний в Индии, как частных, так и государственных, а также внутренних и международных, редко или вообще не воспроизводят индийскую музыку", - подчеркнул он.

Обращение ICCR к министерству гражданской авиации подписала большая группа известных индийских певцов и музыкантов.

В связи с отмечаемым в 2022 году 75-летием провозглашения независимости Индии министерство гражданской авиации ранее попросило государственные и частные авиакомпании предоставлять пассажирам в полете информацию об индийских борцах за свободу от британского колониального ига. В 2019 году государственная компания Air India отметила 150-летие со дня рождения отца индийской нации Махатмы Ганди, поместив его портреты на фюзеляжах некоторых своих самолетов.