Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Текст опубликован в думской электронной базе.

"В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", - говорится в пояснительной записке.