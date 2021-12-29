Семьи без общих детей и инвесторы не получат российское гражданство в упрощенном порядке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Упрощенное приобретение гражданства РФ по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка. Это предусмотрено проектом базового закона "О гражданстве Российской Федерации", внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

В пояснительной записке указано, что законопроект не предполагает предоставление российского гражданства на основании формальных критериев без наличия реальной связи лица с Российской Федерацией. "В целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства РФ предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка", - говорится в документе.

Инвесторы и квалифицированные специалисты не включены в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

"В категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что такие положения действующего законодательства "не были востребованы на практике".

Ряд тяжких преступлений против государства повлечет за собой прекращение гражданства РФ, отмечается в законопроекте.

Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ.