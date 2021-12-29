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Срок выплаты компенсации за вакцинацию старшему поколению в Москве продлен до 31 марта

Соответствующие нормативные акты подписал мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Срок выдачи подарочных наборов и денежных компенсаций за вакцинацию от коронавируса старшему поколению в Москве продлили до 31 марта 2022 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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"Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца - до 31 марта 2022 года. Нормативные акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию (ревакцинацию), могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

"В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций: пульсоксиметр - прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови; измеритель артериального давления; таблетница на семь дней - контейнер для дозирования приема лекарств; биологически активная добавка "Омега 3"; витамин D3; набор качественной косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка; антибактериальный гель; набор медицинских масок", - уточнили в пресс-службе.

Также в мэрии сообщили, что с начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тыс. московских пенсионеров, компенсация выплачена 325 тыс. человек. Обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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