Около 170 потерявшихся кошек и собак вернули хозяевам в Москве с помощью онлайн-сервиса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 170 кошек и собак удалось вернуть в 2021 году хозяевам или пристроить в новую семью в Москве с помощью первого городского централизованного сервиса для поиска пропавших животных. Онлайн-доска объявлений позволяет искать питомцев по базе опубликованных сообщений, просматривать контакты для связи с их авторами и создавать новые объявления, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

"Год назад на портале mos.ru появился первый городской централизованный сервис для поиска пропавших животных. За это время москвичи разместили в нем около 1 400 объявлений. 168 кошек и собак удалось вернуть хозяевам или пристроить в новую семью. Сервис представляет собой онлайн-доску объявлений, где москвичи могут обмениваться информацией о потерянных или найденных животных", - говорится в сообщении.

Сейчас в сервисе размещено 82 активных объявления: 37 - о находке, 45 - о пропаже питомцев. В них указаны особые приметы животных, дата и время, когда оно потерялось, отмечено место, где потеряли или обнаружили питомца, описывается, при каких обстоятельствах он пропал. Например, кошки часто убегают через открытое окно или из переноски во время похода в ветеринарную клинику, а также при переезде. Собаки чаще всего теряются во время выгула. Взрывы петард и фейерверков, большое количество людей, громкая музыка также могут напугать четвероногих, поэтому во время праздников стоит проявлять особую бдительность.

Чаще всего москвичи сообщали о потерявшихся мейн-кунах, шотландских вислоухих, сфинксах, бенгальских, сибирских и других породах кошек. В числе пропавших собак - бигли, корги, джек-рассел-терьеры, шиба-ину, шпицы, лабрадоры, сибирские хаски и чихуа-хуа. Вернуть домой удалось 88 кошек и 80 собак.

В пресс-службе столичного комитета ветеринарии отметили, что в круглосуточном режиме специалисты государственной ветеринарной службы модерируют размещенные объявления. "Заявки не должны содержать нецензурную лексику, информацию, не соответствующую тематике сервиса, и фотографии, которые акцентируют внимание на конкретных людях, содержат персональные данные или не имеют прямого отношения к найденному или потерявшемуся питомцу. Объявления с перечисленными нарушениями удаляются", - добавили в пресс-службе.