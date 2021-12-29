Ректором МИФИ назначили Владимира Шевченко

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ назначило ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимира Шевченко, сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

"С 30 декабря ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" назначен Владимир Игоревич Шевченко. Он будет исполнять обязанности ректора вуза до 29 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее должность ректора вуза занимал Михаил Стриханов, однако в июле текущего года врио ректора был назначен Шевченко.

В пресс-службе министерства ранее сообщали, что Шевченко более 10 лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы: Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве. Отмечается, что Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ.