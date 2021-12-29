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В России вводят институт прекращения гражданства и перечень оснований для этого

Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Законопроект, внесенный в среду в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, вводит институт прекращения гражданства. Расширяется перечень преступлений, за совершение которых могут лишиться российского паспорта те, кто был ранее принят в гражданство РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

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"Вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке. Так, "законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства" для лиц, ранее принятых в него (это не распространяется на граждан РФ по рождению - прим. ТАСС). "Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ", - сказано в тексте.

Что касается прекращения гражданства РФ "в связи с добровольным волеизъявлением граждан", то полномочия о принятии таких решений будут переданы от президента РФ к МВД, что обеспечит "применение единого механизма добровольного выхода из гражданства Российской Федерации". В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства, как и ранее, будут приниматься МИД РФ, отмечается в пояснительных материалах.

Согласно законопроекту основанием для прекращения гражданства РФ становится "установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство Российской Федерации или решение о признании гражданином Российской Федерации". Также гражданство РФ прекращается по иным основаниям, предусмотренным международным договором Российской Федерации.

Кроме того, решение о прекращении гражданства ребенка, "над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином", принимает президент РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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