Загрузка отелей в Севастополе в дни праздников будет почти вдвое больше, чем в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Загрузка отелей в Севастополе в дни январских праздников составит 33,7%, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник городского управления туризма города Лариса Остапенко.

"Исходя из данных отельеров города Севастополя, процент загрузки коллективных средств размещения на новогодние праздники 2021-2022 годов составляет 33,7%, а за аналогичный период прошлого года - 18,2%. Мы видим увеличение показателя, что говорит о повышении интереса туристов к зимнему отдыху в нашем регионе", - сказала Остапенко.

Накануне власти Севастополя отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы. Это требование действовало в городе с 16 июля.

В Севастополе в 2021 году зафиксировали рекордный турпоток, в городе отдохнули 636 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2020-ом. Число экскурсантов (тех, кто приехал на несколько часов и не ночевал в гостиницах города) составило более 2 млн человек.