Обучение финграмотности закрепят в школьных предметах для 10-11 классов с 2022 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обучение финансовой грамотности в рамках уже существующих школьных предметов будет закреплено для 10-11 классов со следующего года. Такое решение приняла Межведомственная координационная комиссия (МВКК), говорится в сообщении Минфина РФ.

"В сотрудничестве с Минобрнауки и Минпросвещения продолжится внедрение финансовой грамотности в учебные программы. Планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 10-11 классов (с 2022 года оно уже обязательно в 1-9 классах)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе других приоритетов развития финграмотности в 2022 году были названы цифровизация образовательных продуктов для всех возрастов, расширение охвата и повышение вовлеченности целевых аудиторий, обеспечение безопасности потребителей финансовых услуг, в частности, их защита от мошенников.

"Финансовая и инвестиционная грамотность вошла в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Так что наш горизонт - именно 2030 год. Для всех нас это безусловное достижение - признание того, что финансовая грамотность - важнейшая составляющая экономического успеха страны", - цитирует пресс-служба министра финансов России Антона Силуанова.

Повышение финграмотности других целевых групп

Согласно сообщению, в финансовом просвещении будет уделяться особое внимание пенсионерам, людям с инвалидностью и детям-сиротам. "Они наиболее уязвимы для мошенничества и недобросовестных практик, в том числе и из-за недостатка знаний и навыков противодействия социальной инженерии", - приводятся в сообщении слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Она добавила, что также важно повышать грамотность начинающих инвесторов, чтобы их действия были осознанными. По ее мнению, необходимо внимательнее следить за обучающими курсами в социальных сетях. "При этом в Интернете люди сталкиваются с широким многообразием предложений различных обучающих курсов, и нередко их авторы под видом обучения втягивают слушателей в финансовые пирамиды. Поэтому нам нужно здесь действовать решительно, и вместе с Ассоциацией развития финансовой грамотности мы ведем работу по аккредитации качественных обучающих программ", - подчеркнула Набиуллина.

Минфин РФ и Банк России планируют активно сотрудничать с Пенсионным фондом РФ и Минтрудом. По линии цифровой финграмотности и киберграмотности будут работать с Минцифры, для развития налоговой грамотности - с Федеральной налоговой службой (ФНС) России.