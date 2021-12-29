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Новый год и Рождество

Путин поздравил Саркисяна с наступающим Новым годом

Российский лидер выразил надежду на укрепление сотрудничества РФ и Армении

ЕРЕВАН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну по случаю наступающих праздников Нового года и Рождества, выразив надежду на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия Еревана и Москвы. Об этом в среду сообщила пресс-служба аппарата армянского президента.

"Отношения Армении и РФ основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что в наступающем году союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие на благо наших братских народов и в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности. Желаю вам, уважаемый Армен Варданович, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов", - отмечается в послании.

Как сообщила пресс-служба президентского аппарата, российский лидер также пожелал всем гражданам Армении мира и благополучия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияНовый год и РождествоСаркисян, Армен Варданович
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