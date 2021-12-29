Число обращений к врачам через интернет в Псковской области за год выросло вдвое

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" за последний год увеличили вдвое количество жителей региона, которые записываются к врачам через интернет. Это позволило медучреждениям решить проблему очередей, которая существовала здесь несколько десятилетий: сейчас с помощью глобальной сети на прием к специалистам записываются порядка 30% жителей, сообщила в среду ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

"Чтобы полностью решить проблему очередей в медучреждения региона, мы ведем работу по цифровизации сферы здравоохранения, и за последний год мы существенно продвинулись в этой работе, достигли рекордного показателя - на данный момент порядка 30% жителей области обращаются в медучреждения дистанционно, используя интернет и прочие средства связи. Это вдвое больше показателей предыдущего года. Нам удалось разгрузить медучреждения, сделав нахождение пациентов в них более комфортным, без очередей и долгих ожиданий приема врача", - рассказала собеседница агентства.

Для того чтобы сократить очереди в поликлиниках региона, власти запустили в каждой из них кол-центры. "Мы ввели для них специальные должности операторов, увеличили штат сотрудников по оформлению листков нетрудоспособности. Кроме того, сотрудники поликлиник сейчас действуют по специально разработанному алгоритму: при плановом посещении пациенты обязаны использовать систему предварительной записи. Она доступна как через интернет, так и через специальные инфоматы. Но есть и те граждане, которые еще используют для этого телефоны или личный визит в кабинеты предварительной записи", - уточнила Гаращенко.

По ее словам, самые популярные услуги у жителей Псковской области, на которые они записываются в режиме онлайн, это запись на прием к врачу, вызов медика на дом, а также прохождение медосмотров.

"Чтобы дополнительно привлечь граждан к работе наших онлайн-систем, мы запустили и ряд дополнительных электронных сервисов. С помощью интернета мы предоставляем нашим пациентам информацию о том, к какому медучреждению они прикреплены, о том, какой статус имеет их медполис, и какая страховая компания его обслуживает. В режиме онлайн можно ознакомиться и с подробным перечнем медуслуг, процедур, их стоимостью и особенностями их проведения. Все эти мероприятия запущены в рамках создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - резюмировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.