В Крыму пока не планируют отменять QR-коды при заселении в отели

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма пока не приняли решение об отмене проверок QR-кодов при заселении в отели и санатории, сообщил в среду журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Накануне власти соседнего Севастополя отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы. Это требование действовало в городе с 16 июля.

"Решение принимается не мной, принимается в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией. На данный момент такое решение не принято", - сказал Волченко.

К Новому году из-за пандемии анимационные программы на курортах проводиться не будут. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.

При этом власти Крыма ожидают порядка 300 тыс. туристов на новогодние праздники, средняя загрузка отелей регионадолжна составить порядка 70%, заявил Волченко.

"Если говорить о новогодних праздниках, то средняя загрузка - более 70%. В целом ряде средств размещения она достигает 90% и выше. Я думаю, что порядка 300 тыс. отдыхающих в новогодние праздники мы примем, как минимум", - сказал Волченко.

Он уточнил, что с в период с 30 декабря по 10 января принимать туристов в республике будут порядка 240 отелей и санаториев.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в республике побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году регион посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.