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Семье погибшего при жесткой посадке вертолета в Удмуртии выплатят 1 млн рублей

Расходы на похороны взял на себя работодатель мужчины

ТАСС, 29 декабря. Семье пилота, который погиб при жесткой посадке вертолета в Удмуртии, выплатят 1 млн рублей, сообщил в среду журналистам председатель правительства республики Ярослав Семенов.

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"Все расходы по погребению взял на себя работодатель. По решению главы Удмуртской Республики семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей", - сказал Семенов.

27 декабря в Удмуртии вертолет Ми-2 АО "Казанское авиапредприятие", выполнявший облет нефтепровода для АО "Транснефть - Прикамье", потерпел крушение. Его удалось обнаружить ночью между населенными пунктами Азино и Кияик. Пилот судна погиб, пассажир пострадал и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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