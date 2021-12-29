В РФ вводится процедура принятия в гражданство в исключительном порядке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Законопроект, внесенный в среду в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, устанавливает процедуру принятия в гражданство РФ в исключительном порядке, а также вводит перечень лиц, на которых могут быть распространены такие нормы.

Согласно проекту, федеральный орган исполнительной власти, высшее должностное лицо субъекта РФ, а также автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" могут обратиться к президенту России с просьбой о приеме в гражданство РФ иностранного гражданина или лица без гражданства в исключительном порядке. Вместе с обращением президенту также направляется соответствующее заявление иностранного гражданина или лица без гражданства.

Законопроект также уточняет, что обращение "должно быть мотивированным, обоснованным и содержать сведения об особых заслугах иностранного гражданина или лица без гражданства перед Российской Федерацией". Под заслугами при этом предлагается понимать выдающиеся достижения в культурно-гуманитарной сфере, в области науки, техники, производства, спорта, значительный вклад в развитие общества и экономики, а также обеспечение обороноспособности и безопасности РФ. Кроме того, в обращении могут быть указаны сведения о победе лица в общероссийском конкурсе, проводимом АНО "Россия - страна возможностей", либо о профессии или квалификации, которыми обладает иностранный гражданин или лицо без гражданства и которые представляют интерес для РФ.

В августе президент РФ Владимир Путин издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Российской Федерации для победителей конкурсов АНО "Россия - страна возможностей".