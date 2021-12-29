Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), удовлетворив иск столичной прокуратуры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал" удовлетворить в полном объеме", - сказал судья.

Судья огласил лишь вводную и резолютивную части решения, его мотивы пока остаются неизвестными. Согласно позиции прокуратуры, "Мемориал" и его руководство неоднократно подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В самом "Мемориале" подчеркнули, что все штрафы были оплачены.

Как передает корреспондент ТАСС, в суде присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.

Адвокаты "Мемориала" подадут жалобу на решение Мосгорсуда ликвидировать организацию, сообщила Мария Эйсмонт, которая представляет интересы "Мемориала".

"Мы обязательно обжалуем это решение, как только получим его полный текст. По закону у нас есть 30 дней для подачи жалобы", - сказала адвокат, отметив, что готова обращаться как в апелляционную, так и надзорную инстанции, а после этого обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Верховный суд принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал". Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон.