В Нижегородской области планируют создать турмаршрут по местам народных промыслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют создать в регионе национальный туристический маршрут, основанный на потенциале мест бытования промыслов. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев.

"В настоящее время департамент активно работает над созданием брендового турмаршрута по Нижегородской области на основе известных центров нижегородских промыслов: городов Семенов, Городец, Чкаловск, Балахна и других. После завершения подготовительного этапа правительством региона будет сформирована и направлена в Федеральное агентство по туризму соответствующая заявка на создание нового национального турмаршрута", - глава департамента.

Он отметил, что отрасль народных художественных промыслов в Нижегородской области включает 27 мест традиционного бытования, 14 видов промыслов.