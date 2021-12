Песни Хабиба и Galibri & Mavik стали самыми добавляемыми в "Одноклассниках" в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Песни "Ягода малинка" исполнителя Хабиба и "Фредерико Феллини" дуэта Galibri & Mavik стали самыми добавляемыми среди пользователей "Одноклассников" в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла "Ягода малинка" исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты "Фредерико Феллини" музыкального дуэта Galibri & Mavik, "Любимый человек" и "Украду" певицы ANIVAR, "Если тебе будет грустно" дуэта Rauf & Faik совместно с Niletto", - говорится в сообщении.

Среди наиболее популярных новогодних треков пользователи назвали "Happy New Year" группы ABBA, "All I Want for Christmas Is You" Мэрайи Кэри, "Jingle Bells" диско-группы Boney M, "It’s the Most Wonderful Time of the Year" Энди Уильямса, "We Wish You a Merry Christmas" исполнительницы Энии.

Наиболее популярной российской новогодней песней стала "Снег кружится" ансамбля "Пламя". В топ-5 также вошли "Зима-холода" Андрея Губина, "Новогодняя" "Дискотеки Аварии", "Новогодняя" Верки Сердючки, "Новый год" Сергея Лазарева.