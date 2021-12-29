Иск Костюшкина к Монеточке о защите авторских прав рассмотрит Басманный суд Москвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил рассмотреть в Басманном районном суде Москвы иск экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) о защите авторских прав в отношении песни "Мама, я не зигую", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил передать гражданское дело по иску <...> для рассмотрения в Басманный районный суд города Москвы", - сказала судья.

Костюшкин подал иск к Гырдымовой, так как, по словам его представителя, девушка переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую" и использовала на концертах без каких-то договоренностей с ним. Представитель Монеточки сообщал, что певица сделала пародию. Суд назначил судебно-музыковедческую экспертизу песни Монеточки.

Ранее на заседаниях, судья предложил заключить сторонам мировое соглашение, представители Костюшкина были готовы отказаться от взыскания с Монеточки 900 тыс. рублей компенсации, предлагая только запретить ей использование песни. Представитель певицы отказался.