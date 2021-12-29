На Урале в 2022 году проложат дорогу к микрорайону в поселке, где живут многодетные семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Подъездную дорогу проложат в 2022 году к микрорайону в поселке Бобровский в Свердловской области, где проживают многодетные семьи, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

Земельные участки для многодетных семей в Бобровском начали выдавать в 2014 году, после чего сюда приехали жить люди из разных районов области. За семь лет дома в микрорайоне построили более 20 семей.

"В 2022 году к кварталу многодетных семей в Бобровском проложат подъездную дорогу. Это позволит детям добираться на учебу на школьном автобусе, а к домам беспрепятственно смогут подъехать скорая помощь, пожарные и другие важные службы", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова, на 2022 год муниципалитету на строительство дороги предусмотрены 50 млн рублей. При этом земельный участок, по которому она должна пройти, находится в федеральной собственности и числится как сельскохозяйственная земля особого назначения. Это создает определенные трудности с переводом земель в муниципальную собственность, который необходим для начала работ.

"Ни семьи, ни муниципалитет не останутся с проблемой один на один. Мы договорились изменить стратегию изъятия земельных участков под запроектированную дорогу", - цитирует Старкова департамент. Министр отметил, что в ближайшие три года планируются также мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры внутри микрорайона с перспективой сделать эту территорию максимально доступной для пешеходов и автотранспорта.