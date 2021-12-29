В Тюменской области заведениям общепита с 30 декабря разрешили работать после 23:00

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Предприятиям общественного питания в Тюменской области с 30 декабря разрешили работать после 23:00, сообщил в среду губернатор региона Александр Моор.

"Сегодня мы достигли уровня вакцинации в 80% взрослого населения. Это один из лучших показателей в стране, среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше - 90%. Именно поэтому оперативный штаб Тюменской области принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране. С завтрашнего дня, 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23:00, чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест", - сообщил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, с 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, спа-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 281 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 89 569 таких случаев, выздоровели 78 969 человек.