Запуск пилотных зон 5G в Новосибирской области запланировали на начало 2022 года

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Запуск пилотных зон 5G в Новосибирской области запланирован на начало 2022 года. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

Ранее в пресс-службе "МТС" ТАСС сообщали, что компания планирует в четвертом квартале этого года запустить две пилотные зоны связи пятого поколения (5G) на территории Научно-технологического парка новосибирского Академгородка (Академпарк), а также в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Зоны 5G позволят бизнесу региона протестировать свои разработки, а властям принять решение о целесообразности их внедрения.

"Ряд операторов планировали запустить 5G в декабре этого года, но по некоторым причинам это отложилось. Планируется запуск на первый квартал 2022 года", - сказал Цукарь.

Он уточнил, что пока технология 5G предназначена для промышленных масштабов и больше подходит для проектов, связанных с "мегасайенс", чем для обычных пользователей. "Не каждое устройство поддерживает 5G, поэтому это больше такой задел на будущее, о его реальном применении, наверное, можно будет говорить через год, через полтора после того, как эта технология пройдет апробацию", - отметил министр.

Власти Новосибирской области в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2018 году подписали соглашение с компанией МТС, целью которого стала реализация на территории области нацпроекта "Цифровая экономика". Соглашение в том числе было нацелено на развитие сетей связи пятого поколения. Ранее в пресс-службе регионального Минцифры ТАСС рассказали, что на территории тестовой зоны в здании технопарка Новосибирского Академгородка будет открыта лаборатория 5G для резидентов технопарка, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений. Сообщалось также, что новые пилотные зоны будут использоваться для тестирования разработок в рамках внедрения системы "Умный город" в Новосибирской области, пилотный проект которого реализуется сейчас в наукограде Кольцово.