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Запросившие помощь в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария

Как уточнили в МЧС, в тургруппе пять мужчин и две девушки

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Туристы из Московской области, запросившие помощи в горах Кабардино-Балкарии, спускаются по направлению к селу Верхняя Балкария. Об этом сообщил ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

"По последним данным, туристы спускаются в село Верхняя Балкария, это следует из GPS-координат и картинки, которую мы получили от них", - сказал Гулиев.

По данным МЧС, в группе пятеро мужчин и две девушки. В 09:40 спасателям поступило сообщение о том, что семеро туристов из Подмосковья подали сигнал SOS c указанием GPS-координат в горах Кабардино-Балкарии. На помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Перед выходом туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Село Верхняя Балкария расположено в Черекском районе КБР. Это самый отдаленный населенный пункт региона в данном направлении. Туристические маршруты в ущелье проложены много лет назад. Данное направление популярно среди путешественников.

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РоссияКабардино-Балкария
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