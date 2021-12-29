Более 100 тыс. человек приняли участие в отборочном этапе олимпиады "Я - профессионал"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 104 тыс. человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе пятого сезона студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом в среду сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Задания отборочного этапа выполнили 104 523 участника из 83 регионов страны. Нас не может не радовать, что на протяжении уже пяти лет у молодых профессионалов не угасает интерес к олимпиаде, что они видят, какие серьезные карьерные и академические возможности дает им проект. Со своей стороны мы стараемся не просто проводить соревнования, но и выступать образовательной площадкой: предлагать участникам подготовительные и профориентационные вебинары, демоверсии заданий, а для самых мотивированных ребят ежегодно проводим образовательные форумы", - передает пресс-служба слова директора по развитию олимпиады "Я - профессионал" Матвея Навдаева.

Он отметил, что по числу участников отборочного этапа лидируют пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан и Красноярский край. Самыми популярными направлениями стали "Лечебное дело и педиатрия", "Юриспруденция", "Математика", "Психология" и "Педагогическое образование".

"Впереди наших студентов ждет самый ответственный и интересный заключительный этап, где минимум 30% заданий будут разработаны компаниями-партнерами олимпиады. Там участники смогут проверить свои практические компетенции. Самое главное в олимпиаде - даже не победа, хотя побеждать, безусловно, всегда приятно. Самое главное - это возможность проявить себя, оценить свой уровень знаний. Очень важно заявлять о себе и раскрывать свои таланты, и олимпиада "Я - профессионал" в этом помогает. Всем участникам мы желаем удачи. Вы уже профессионалы", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Заключительный этап олимпиады продлится с середины февраля по конец апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае. Дипломанты получат призы - льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей.