Требования для приема в гражданство РФ сократятся более чем к 20 категориям лиц

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Законопроект, внесенный в среду в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Документ размещен в думской электронной базе.

"Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами", - говорится в пояснительной записке. "Вводится такое понятие, как упрощенное принятие гражданства. И в отношении 20 категорий лиц вводится эта норма - от детей до ветеранов Великой Отечественной войны", - пояснил ТАСС председатель профильного думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Получить гражданство в упрощенном порядке смогут соотечественники - граждане бывшего СССР, их дети, участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ. Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ), также получают такое право.

В соответствии с законопроектом российскими гражданами могут быть признаны родившийся на территории РФ до 6 февраля 1992 года, а также те, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР). Также гражданство РФ смогут получить военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств.

Полномочия президента

В ведении президента РФ законопроектом предлагается оставить только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед Россией, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для Российской Федерации, говорится в пояснительных материалах.

Кроме того, президент РФ наделяется полномочием "в гуманитарных и иных целях" определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут быть приняты в гражданство РФ без учета всех или отдельных требований внесенного проекта закона.