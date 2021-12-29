Испанский фонд назвал "вакцину" словом года

МАДРИД, 29 декабря. /ТАСС/. Фонд испанского языка FundeuRAE назвал "вакцину" (исп. vacuna) словом 2021 года. Об этом говорится в публикации, размещенной в среду на сайте организации, которая, среди прочего, содействует правильному использованию испанского языка во всех средствах массовой информации.

"FundeuRAE, поддерживаемый агентством EFE и Королевской испанской академией, выбрал "вакцину" словом 2021 года, - отмечается в пресс-релизе. - Фонд выбрал [это слово] из-за его лингвистического интереса, а также за его весомое присутствие в социальных, политических, научных и экономических дебатах".

С начала пандемии в Испании было выявлено более 6 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 89 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент около 90% испанцев старше 12 лет полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту числа инфицированных.