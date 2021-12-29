Активисты МГЕР флешмобом поздравили врачей в Коммунарке с наступающим Новым годом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) провели массовый флешмоб и вручили сладкие подарки медикам московской больницы №40 в Коммунарке в рамках акции "Спасибо врачам". Об этом в среду сообщила пресс-служба МГЕР.

"В канун Нового года молодогвардейцы приехали в крупнейший ковидный госпиталь страны, чтобы поблагодарить медиков за их труд и поздравить с наступающим праздником. У больницы №40 в Коммунарке около тысячи активистов выстроились в слово "спасибо" в знак благодарности и уважения к тем, кто в будни и праздники борется за здоровье и жизнь людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, активисты МГЕР передали более 200 подарочных наборов для медиков и их детей.

"Мы приехали в Коммунарку, на передовую борьбы с коронавирусом, чтобы поблагодарить и поздравить настоящих героев нашего времени. Акции "Спасибо врачам" мы проводим с 2020 года, с начала пандемии. Так мы транслируем нашу общенародную благодарность, масштаб которой невозможно оценить. Сегодня звучали поздравления и пожелания, главное из них - пожелание здоровья и сил медикам и их пациентам в Новом году", - отметил исполняющий обязанности председателя координационного совета МГЕР Антон Демидов.

В пресс-службе напомнили, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 14 декабря дал старт новогодним акциям поздравления врачей, объявил о важности и необходимости поддержки медиков, работающих в красных зонах, а также их семей.