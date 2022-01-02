Как убрать елку после праздников быстро и с пользой

Живая елка — это приятный запах и новогоднее настроение. Но праздники рано или поздно заканчиваются, дерево начинает осыпаться и доставлять неудобство. Обычно в этот момент люди выносят его в мусорный контейнер, засыпая по дороге пол в квартире и подъезде иголками с засохшей ели.

Мы расскажем, как избавиться от елки, чтобы не убираться после этого полдня, и как можно утилизировать дерево с пользой.