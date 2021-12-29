Архангельский вуз разыграет среди привитых студентов поездку в Арктику

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) разыграет среди студентов, которые вакцинировались от коронавируса, поездку в Арктику и другие ценные призы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Главный приз акции - не просто поездка в Арктику, а участие в уникальной экспедиции Арктического плавучего университета. Конечно, это не развлекательная поездка, ведь в ходе экспедиции ребята посетят отдаленные участки Западной Арктики, высадятся на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, увидят айсберги, а если повезет, то и белых медведей своими глазами. Просто так в эти заповедные северные места попасть невозможно, ведь с островами нет регулярного транспортного сообщения, а на самих арктических территориях отсутствует доступная туристическая инфраструктура", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, в экспедицию попасть очень сложно, конкурс среди студентов - несколько десятков человек на место.

Акция "САФУ - территория без ковида" инициирована Советом студенческого самоуправления САФУ. Сейчас доля привитых студентов от 40% до 52% по разным высшим школам. Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения. Факт вакцинации участник должен подтвердить действующим сертификатом.

Итоги конкурса в университете подведут 14 февраля 2022 года. Подарки в конкурсе получат более 100 студентов, которые успеют пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. В призовом фонде - MacBook, iPhone 13, наушники Airpods, курсы из программ дополнительного профессионального образования университета.

По данным регионального министерства здравоохранения на 29 декабря 504 513 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на данный момент получили 477 662 человека.