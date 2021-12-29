В новогодние праздники в Петербурге будут запрещены массовые мероприятия для детских групп

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Участие в массовых мероприятиях организованных групп детей в новогодние праздники будет запрещено в Петербурге. Об этом в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказала начальник эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

"С целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков заражения необходимо обеспечить соблюдение следующих правил: к участию в мероприятиях не должны допускаться организованные группы несовершеннолетних граждан. Это постановление правительства Петербурга №121, персонал, артисты, аниматоры и сопровождающие допускаются на мероприятия при наличии сведений о законченной вакцинации против коронавируса, либо о перенесенном заболевании", - сказала она.

Чхинджерия также добавила, что не рекомендуется проводить анимационные мероприятия в холлах и фойе перед представлением, чтобы участники не находились в близком контакте между собой, допускается проведение анимации только в зрительном зале, где также должны быть усилены меры по обеззараживанию воздуха и контроль за обработкой мест общего пользования. Дезинфекцию необходимо проводить каждые два часа, зрители должны соблюдать масочный режим. На мероприятия не разрешено допускать людей с температурой от 37,1 градуса.

Посещение образовательных организаций родителями в Петербурге возможно при условии соблюдения примерно таких же требований: термометрия, обработка рук антисептиком, использование масок или респираторов. Образовательная организация в праве самостоятельно разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка. Включая правила посещения в период праздничных мероприятий.

Начальник эпидемиологического надзора напомнила, что хоть в течение последних четырех недель темпы заболеваемости коронавирусом существенно снизились в Петербурге, он все равно продолжает распространение на фоне других циркулирующих респираторных вирусов. В настоящее время почти 40 % составляют вирусы гриппа типа H3N2. Меры профилактики от любых инфекций схожи, самая главная из них - это вакцинация.