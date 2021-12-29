В Белоруссии впервые выявили случаи заражения омикрон-штаммом

Как понять, очень ли опасен "омикрон"? Распутываем науку о свойствах вариантов SARS-CoV-2

"Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава у четырех человек выявили новый вариант коронавируса - "омикрон", - сообщает пресс-служба ведомства в среду. - Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь". В сообщении отмечается, что "у всех пациентов отмечается легкое течение инфекции".

В Белоруссии с начала пандемии в общей сложности были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко 26 декабря заявил, что белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией коронавирусной инфекции. Белорусские врачи меняют протоколы лечения и меры профилактики. При этом работают в контакте с партнерами по ЕАЭС, в первую очередь с РФ.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки. К настоящему моменту новый вариант коронавируса выявлен более чем в 110 странах мира, включая Россию.