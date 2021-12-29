В РЭО напомнили, что искусственные елки невозможно переработать в отличие от живых

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сложный состав искусственных елок не позволяет их перерабатывать, при этом живую елку после праздников можно сдать в переработку. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Искусственная елка производится из пластика, который производится из нефтяных ресурсов. Соответственно, производство искусственной елки оставляет большой углеродный след. Экологи подсчитали: чтобы снизить ущерб, нанесенный природе производством ненатуральной ели, она должна быть в эксплуатации не менее 20 лет. Также искусственная елка из-за сложного состава не принимается на переработку. В большинстве случаев она производится из поливинилхлорида (ПВХ, 3), который в России не принимается от населения как вторсырье, или из смешанных материалов, переработка которых тоже затруднена", - говорится в сообщении.

В РЭО предупреждают: выбирая искусственную елку, нужно обязательно обращать внимание на сертификацию. Ель, произведенная из некачественных материалов, может выделять опасные продукты распада полимеров: фенола и формальдегида, если поставить ее близко к батарее.

В то же время главное бытовое достоинство живой елки - запах хвои, а с точки зрения экологии, живое дерево можно сдать на переработку в специализированные пункты. В Москве в рамках акции "Елочный круговорот" работает более 500 пунктов приема. В Московской области действует акция "Подари своей елке вторую жизнь!", в Санкт-Петербурге и Ленобласти работают пункты сбора в рамках акции "Елки, палки и щепа". Подобные места приема действуют и в других городах России. Кроме того, живую ель можно передать в местные зоопарки или зоосады: они пойдут на корм для животных или обустройство вольеров.

В пресс-службе отметили, что живую елку нельзя выбрасывать в обычный контейнер для отходов. Во-первых, дерево считается крупногабаритным отходом, а для крупногабаритных отходов предназначены отдельные бункеры. Во-вторых, если елка попадет на полигон, она будет разлагаться и выделять опасный газ - метан, в то время как могла бы получить вторую жизнь и стать полезным сырьем. Помимо этого, нельзя выбрасывать елку в мусоропровод - она может застрять и вызвать затор мусора, а также оставлять нераспиленную ель рядом с обычным контейнером: это нарушает пожарную безопасность.

Где покупать живую ель

"Покупайте живые ели только на легальном елочном базаре. Перед покупкой обязательно попросите продавца показать разрешительную документацию на торговлю. Проследите, чтобы на торговой точке был кассовый аппарат, перечень цен, линейка. После покупки елки попросите чек, договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий законность покупки. Тогда покупкой живой елки вы не нанесете вреда природе. Если же ваш выбор все-таки пал на искусственное дерево, подойдите к выбору ненатуральной ели ответственно: лучше потратиться на качественную елку, которая прослужит вам 20 лет, и выбрасывать ее желания не возникнет, чем купить дешевое дерево и менять его каждые пару лет. Это, безусловно, нанесет экологии невосполнимый ущерб", - отметил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.