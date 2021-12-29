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Назальная форма вакцины "Спутник" будет доступна в первом квартале 2022 года

Новая форма будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Назальная форма вакцины "Спутник" поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом в среду сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи.

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"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения. Назальная вакцина "Спутник" будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назальная форма вакцины будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения. 

"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения", - говорится в сообщении.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор Центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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