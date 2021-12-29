Патриарх Кирилл считает. что православную церковь "не ждут легкие времена"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на последнем в этом году заседании Священного синода Русской православной церкви обратился ко всему духовенству и верующим с просьбой о молитвенной поддержке и предположил, что православную церковь ждут нелегкие времена. Высказывания патриарха приводит его пресс-служба.

"Верю, что Господь не оставляет свою Церковь. Не оставит ее и на нынешнем непростом этапе нашей исторической жизни. Несмотря на то, что есть многие знаки, свидетельствующие о том, что Церковь не ждут легкие времена, - а этого и не должно быть, если мы взираем в будущее в свете Божественного откровения, - мы должны спокойно, с полной уверенностью, с доверием ко Господу и его святой воле продолжать свое служение, укрепляя веру и церковную жизнь в нашем народе", - сказал патриарх на заседании Синода в среду.

Он уточнил, что когда говорит "в нашем народе", то имеет в виду "народ Святой Руси", всех членов Русской православной церкви.

"Чувствую поддержку, чувствую молитву и прошу всех - членов Священного Синода, постоянных и временных, весь наш епископат, все наше духовенство, весь народ Божий - соучаствовать в моем служении через труды, через разделение ответственности и, конечно, через молитву", - сказал патриарх, отметивший в этом году свое 75-летие.

Члены Синода со своей стороны поздравили предстоятеля РПЦ со знаменательной датой.