Мусульманам в России запретят многоженство при ущемлении ими прав женщин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ предлагает запретить мужчинам-мусульманам в России прибегать к практике многоженства и заключать повторные религиозные браки в случае несоблюдения ими прав женщин и нарушения принципов равноправия в семье. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Совет улемов на своем официальном сайте объявил о подготовке фетвы (богословского заключения) "Многоженство в условиях РФ", направленной на регулирование правил заключения повторных религиозных браков и сохранение в обществе традиционных семейных ценностей.

"Основным условием допустимости в исламе многоженства является справедливое и равноправное отношение ко всем женам. К сожалению, многие это забывают или осознанно не выполняют. Сегодняшние реалии обнажают действительность, где права женщин грубо нарушаются, а рычагов воздействия на супруга нет. Поэтому Совет улемов считает, что, если условия равноправия и справедливости не соблюдаются, то мужчине запрещено заключать новый брак", - сказал Аляутдинов, говоря о содержании готовящейся фетвы.

Муфтий признал, что практика многоженства в регионах России с преобладанием мусульманского населения - Татарстане, Чечне, Карачаево-Черкесии и других субъектах РФ - существует и "получает все большее распространение". Как пояснил Аляутдинов, в современном российском обществе законодательно признается только один официально зарегистрированный брак - это единственный вид брака, на который распространяется гражданское и семейное право. В так называемом гражданском браке, напомнил он, у мужчины и женщины нет брачных прав и обязанностей.

"Основная проблема как раз заключается в том, что последующие браки после первого официального брака не имеют юридической силы. Права женщины в подобном браке и детей, рожденных в нем, могут быть не защищены. Порой женщины не обладают необходимой информацией о том, как защитить свои права и права детей в случае развода или смерти мужа", - сказал мусульманский деятель, признав растущую потребность в регуляции этих процессов и на правовом уровне.

По его словам, доработка фетвы займет еще приблизительно месяц, после чего она будет опубликована в открытых источниках. Как подчеркнул Аляутдинов, основная цель документа - подробно разъяснить вопросы многоженства и отрегулировать процесс заключения религиозных браков с точки зрения ислама. "Многоженство - это право мусульманина, но оно должно использоваться с правильным намерением и полным осознанием своих прав и обязанностей", - заключил он.