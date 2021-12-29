В обращение поступили монеты, посвященные Екатеринбургу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Памятные монеты номиналом 10 рублей, посвященные Екатеринбургу как городу трудовой доблести, поступили в обращение. На них изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, сообщили в среду в пресс-службе уральского ГУ Банка России.

"В Екатеринбург поступили памятные монеты из новой серии "Города трудовой доблести", посвященные Екатеринбургу", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления наличного денежного обращения уральского ГУ Банка России Максим Артемьев, 10-рублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена миллионным тиражом. Она является законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. На монете изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

"Памятник символизирует боевые и трудовые заслуги жителей города и является значимым для них. Также он является архитектурным памятником с высокими эстетическими качествами", - подчеркнул Артемьев.

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое создали 11 марта 1943 года на добровольные взносы жителей Урала. Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги, боевой путь составил свыше 5,5 тыс. км. Специально для его бойцов в Златоусте выпустили финские ножи, которые немецкая разведка прозвала "черными" из-за цвета рукоятки. Позже так стали называть состав танкового корпуса.

Согласно указу президента России Владимира Путина, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 20 городам, в том числе Екатеринбургу.