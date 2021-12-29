Президенту Литвы передана петиция 112 тыс. граждан против коронавирусных ограничений

ВИЛЬНЮС, 29 декабря. /ТАСС/. Общественники вручили в среду президенту Литвы Гитанасу Науседе петицию, под которой подписались 112 тыс. граждан, с просьбой обратиться в Конституционный суд с запросом о соответствии конституции введенного решением кабмина документа о прививке от коронавируса - так называемого паспорта возможностей. Об этом сообщила журналистам инициатор обращения Вита Груодите.

"Всего неделя потребовалась для того, чтобы собрать намеченные 100 тыс. подписей в поддержку обращения, что свидетельствует об остроте вопроса и недовольстве людей дискриминационным паспортом возможностей", - сказала она.

С 13 сентября без специального документа, который выдается привитым от коронавируса или переболевшим COVID-19, в Литве нельзя попасть в торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Таким лицам не предоставляется ряд контактных услуг, им закрыт вход в заведения общепита, на публичные мероприятия. Последней каплей, заставившей общественников обратиться за помощью к президенту, стало требование такого документа от детей 12 лет и старше, которое вступило в силу во вторник.